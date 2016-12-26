Глава аппарата президента «Роснефти» Еровинкин скончался в машине в центре Москвы

61-летний глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин обнаружен мертвым в автомобиле в центре Москвы.

«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», - рассказал источник изданию Life.Ru.

Служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде. Еровинкин сидел сзади, - сообщает издание. Тело обнаружил водитель, который вызвал врачей.

В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем.

Еровинкин был назначен на пост главы секретариата «Роснефти» в мае 2008 года премьер-министром РФ Владимиром Путиным. На тот момент Еровинкин являлся заместителем председателя правительства РФ.