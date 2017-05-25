Глава Amazon предложил начать колонизацию Луны

Глава корпорации Amazon Джефф Безос высказался за строительство колонии на Луне.

Он отметил, что рост численности населения рано или поздно заставит человечество покинуть родную планету.

Колонизацию Луны Безос предлагает начинать с полярных ее районов, поскольку, согласно предположениям ученых, там могут быть значительные запасы замороженной воды. Глава Amazon считает, что озаботиться постройкой начальной инфраструктуры для колонистов следует уже сегодня, передает Nation News.