Гинер может продать ЦСКА

Президент и владелец футбольного клуба ЦСКА (Москва) Евгений Гинер задумался о продаже армейцев, сообщает «Советский спорт».

У Гинера есть мысли продать ЦСКА, - приводятся слова источника.

- Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно, - подчеркнул источник.

Желание Гинера продать клуб связывают с финансовыми проблемами в ЦСКА. Сообщается, что что перед футболистами не погашены долги по премиальным за сезон-2015/16, в котором армейский клуб в очередной раз выиграл чемпионат России.

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