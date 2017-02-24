Гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион свои олимпийские медали

Четырехкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Корбут решила продать на аукционе Platinum Night олимпийские медали, которые она завоевала на Олимпиадах в Мюнхене и Монреале.

Как уточняется в материале, всего гимнастка решила продать пять наград с Олимпийских игр 1972 и 1976 года, гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973 году, значки мастера спорта СССР и свой первый американский паспорт, выданный в 2000 году.

Начальная цена медалей составляет от 15 до 26 тысяч долларов. Организаторы аукциона рассчитывают, что общая сумма продаж превысит 10 миллионов долларов.

Ольга Корбут первой в мире исполнила уникальный элемент, который позднее назвали в ее честь — «петля Корбут», сообщает «РИА Новости».