Гигантский паштетный торт ждет гостей "Фестиваля русской утки"
24 сентября рамках «Фестиваля русской утки» у стен Кремля приготовят огромный паштетный торт из утки с яблоками. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
Гости фестиваля смогут попробовать торт, который будет состоять из паштетных коржей, утиного фарша, яблок, имбиря, гвоздики, зелени. Украсят торт сливочными розами.
Также посетителей ждут разнообразные мастер-классы.
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