Гигантский голубой тунец продан на аукционе в Японии за 640 тысяч долларов

На первых в 2017 году торгах на знаменитом рынке Цукидзи в Токио 212-килограммовый голубой тунец, выловленный около берегов префектуры Аомори, продан за 74,2 миллиона иен (около 640 тысяч долларов).

Однако это не рекордная цена за тунца. Самым дорогим в истории аукциона считается рыба, проданная в начале 2013 года. За нее организаторы торгов выручили 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,3 миллиона долларов), - сообщает РИА «Новости».

В прошлом году на первом аукционе самый дорогой тунец был продан за 14 миллионов иен (по курсу на тот момент около 117 тысяч долларов).

Новогодний аукцион тунца в Японии становится одним из первых проявлений деловой жизни после праздников. По первому новогоднему аукциону тунца определяют «направление ветра» в экономике страны. Это не всегда совпадает с последующим развитием событий, но высокая цена на первого тунца неизменно воспринимается в Японии как хороший признак.