Гигантская комета максимально приблизится к Земле в апреле 2017 года
Жители России смогут наблюдать гигантскую комету Туттля-Джакобини-Кресака, которая в апреле приблизится к Земле на расстояние 21 миллион 231152 километра.
Еще год назад комета находилась на в 30 раз более далеком расстоянии, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
По данным астрономов, наблюдать светящееся небесное тело можно будет уже 30 марта, но наиболее ясно комета будет видна 13 апреля, тем более если в этот день установится ясная погода.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии