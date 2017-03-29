Гигантская комета максимально приблизится к Земле в апреле 2017 года

Жители России смогут наблюдать гигантскую комету Туттля-Джакобини-Кресака, которая в апреле приблизится к Земле на расстояние 21 миллион 231152 километра.

Еще год назад комета находилась на в 30 раз более далеком расстоянии, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

По данным астрономов, наблюдать светящееся небесное тело можно будет уже 30 марта, но наиболее ясно комета будет видна 13 апреля, тем более если в этот день установится ясная погода.