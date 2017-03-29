Гигантская комета максимально приблизится к Земле в апреле 2017 года

Жители России смогут наблюдать гигантскую комету Туттля-Джакобини-Кресака, которая в апреле приблизится к Земле на расстояние 21 миллион 231152 километра.

Еще год назад комета находилась на в 30 раз более далеком расстоянии, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

По данным астрономов, наблюдать светящееся небесное тело можно будет уже 30 марта, но наиболее ясно комета будет видна 13 апреля, тем более если в этот день установится ясная погода.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: космос
Следующая новость Захарова посмеялась над обвинениями России в обстреле консульства Польши на Украине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО