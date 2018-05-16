В ГИБДД заинтересовались ездой «Хирурга» без шлема

Глава ГИБДД России Михаил Черников упрекнул лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, известного под прозвищем «Хирург», в езде на мотоцикле без шлема.

По его словам, байкер, пользующийся расположением президента России Владимира Путина, показывает россиянам «дурной пример».

По словам Черникова, в отношении мотоциклиста будет проведена проверка.

«Я поддерживаю руководство ГИБДД, потому что считаю, что правила должны быть едины для всех», - прокомментировал заявление Госавтоинспекции руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена поездка «Хирурга» без шлема. При этом правонарушение так и не было пресечено, сообщает «Национальная служба новостей».

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