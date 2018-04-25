ГИБДД усложнит экзамен для будущих водителей

Экзамен для будущих водителей на площадке и в городе будет усложнен, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств в условиях города. Большинство это нововведение поддерживает», - сказал Черников, отметив, что проведение экзамена в новых условиях даст возможность понять, готов ли будущий водитель к самостоятельной езде.

Специалисты ГИБДД подготовили ряд изменений, касающихся экзаменов для получения водительских удостоверений, сообщает ТАСС.