ГИБДД усложнит экзамен для будущих водителей
Экзамен для будущих водителей на площадке и в городе будет усложнен, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
«Это будет более строгий экзамен, более четко дающий понять, как водитель справляется с потоком транспортных средств в условиях города. Большинство это нововведение поддерживает», - сказал Черников, отметив, что проведение экзамена в новых условиях даст возможность понять, готов ли будущий водитель к самостоятельной езде.
Специалисты ГИБДД подготовили ряд изменений, касающихся экзаменов для получения водительских удостоверений, сообщает ТАСС.
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