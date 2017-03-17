ГИБДД требует у Минздрава раскрыть данные о наркоманах и алкоголиках
ГИБДД требует у Минздрава предоставить данные о стоящих на учете наркоманах, алкоголиках и эпилептиках.
На данный момент прокуратура и ГИБДД собственными силами выявляют водителей с медицинскими противопоказаниями.
По данным газеты «Коммерсант», этой весной в Москве удостоверений лишатся 1,2 тысячи граждан. ГИБДД требуют предоставить право инспекторам направлять вызвавших подозрение водителей на обследование, а также законодательно ограничить перечень водительских медкомиссий.
В 2016 году Минздрав упростил правила освидетельствования врачей, исключив из обязательного списка невролога и ЭЭГ, но оставив обязательными заключения нарколога и психиатра из диспансеров.
По словам главы союза автошкол Москвы Александра Ачкасова, несколько десятков случаев ДТП из-за приступов эпилепсии случились в прошлом году по всей России.
«Частично проблему мог бы решить обмен данными между Минздравом и МВД, стоит ли водитель на учете в том или ином диспансере», - считает заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Сергей Фомочкин.
Он также отметил, что президент РФ дал поручение наладить такой обмен еще в 2009 году, однако база данных не создана, так как нет никакого понимания с Минздравом.
Вместе с тем в Минздраве опасаются, что МВД получит доступ к личным данным граждан.
По итогам заседания глава комиссии по безопасности ОП Антон Цветков заявил, что палата обратится к главе Минздрава Веронике Скворцовой.
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