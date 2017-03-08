ГИБДД провела в салонах красоты праздничную акцию в стиле ПДД
В канун 8 марта сотрудницы дорожной полиции (ГИБДД) придали празднику шарм с мотивами Правил дорожного движения (ПДД) – по их инициативе в подмосковном городе Одинцово посетительницам салонов красоты предлагался необычный маникюр с изображением дорожных знаков.
Инспекторы ГИБДД приняли непосредственное участие в инициированной ими акции «8 Марта – в каждый дом»: они объясняли женщинам значение рисунков, которые появились на их ногтях.
Как отмечается на сайте МВД России, представительницы прекрасного пола позитивно оценили стилизованное поздравление от дорожной полиции, сообщает «МОСЛЕНТА».
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