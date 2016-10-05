ГИБДД предлагает изменить правила дорожного движения

Для борьбы с пробками ГИБДД предлагает изменить правила проезда перекрестков, исключить понятие «затор» и установить на пересечении дорог автоматические камеры для фиксации нарушений.

Изменения в ПДД предлагает Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Специалисты считают, что на территорию перекрестков необходимо наносить желтую сетчатую разметку.

Реакция властей РФ на эту инициативу пока остается неизвестной. Меры по борьбе с пробками были обсуждены на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге, сообщает RT.