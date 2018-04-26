У ГИБДД отнимают экзамены на права

Российская ассоциация профессионального транспортного образования и Национальный союз ассоциаций автошкол призвали лишить ГИБДД права приема экзаменов на получение водительских удостоверений.

Представители автошкол предлагают создать независимые от МВД и иных госструктур экзаменационные центры, которые бы оценивали уровень подготовки кандидатов в водители.

«Во многих странах, где очень заботятся о безопасности дорожного движения, действует именно такой порядок. В подобных структурах работают профессиональные экзаменаторы, которых, к слову, зачастую очень не хватает в наших управлениях ГИБДД», - заявила президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Она также отметила, что систему оценки знаний и навыков водителей необходимо менять, поскольку во многих случаях она оказывается чересчур субъективной.

В свою очередь, президент Московского регионального Союза автошкол Лев Бурыкин подчеркнул, что изменения должны вводиться поэтапно.

Кроме того, одновременно с этим должна повышаться и ответственность автошкол. Источник URA.RU в ГИБДД России пояснил, что в ведомстве «наслышаны о таком предложении».

«Если отнять у инспекции этот функционал, то ее можно закрывать. Выдача прав — одна из главных задач ГИБДД. Что касается коррупции, то никто не может гарантировать, что ее не будет в любой другой структуре», - сказал собеседник агентства.

Ранее в интервью «Коммерсанту» глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция ставит перед автошколами задачу выпускать людей, которые полностью готовы к езде в реальных условиях. При этом, он назвал уровень подготовки в школах очень слабым.

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