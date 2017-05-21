ГИБДД оснастят системами «Байкал» для предотвращения кибератак
В пресс-центре МВД России сообщили, что в подразделениях ГИБДД и пунктах оказания госуслуг переоснастят компьютеры с целью противодействия хакерским атакам.
Собеседник РИА Новости заявил: «В дополнение к установленным серверам «Эльбрус», подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре «Байкал», с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему».
Ранее МВД сообщило о вирусной атаке на компьютеры ведомства. В результате кибератаки были заражены около тысячи компьютеров. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что утечки информации в результате инцидента не произошло.
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