В США гей-персонаж сорвал показ диснеевского фильма «Красавица и чудовище»
Дирекция кинотеатра Henagar Drive-In в штате Алабама выступила против навязывания кинокомпаниями определенных взглядов и отменила показ снятой на студии Disney картины «Красавица и чудовища» ввиду присутствия там гей-персонажа.
Кинотеатр пообещал показывать семейные картины, чтобы зрители не волновались о сценах с сексом, обнаженной натурой, гомосексуалистами и нецензурными выражениями, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Entertainment Weekly.
Как пояснили в дирекции кинотеатра, когда компании продолжают навязывать свои взгляды, необходимо занять определенную позицию.
Героем-гомосексуалистом оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).
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