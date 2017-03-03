В США гей-персонаж сорвал показ диснеевского фильма «Красавица и чудовище»

Дирекция кинотеатра Henagar Drive-In в штате Алабама выступила против навязывания кинокомпаниями определенных взглядов и отменила показ снятой на студии Disney картины «Красавица и чудовища» ввиду присутствия там гей-персонажа.

Кинотеатр пообещал показывать семейные картины, чтобы зрители не волновались о сценах с сексом, обнаженной натурой, гомосексуалистами и нецензурными выражениями, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Как пояснили в дирекции кинотеатра, когда компании продолжают навязывать свои взгляды, необходимо занять определенную позицию.

Героем-гомосексуалистом оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).