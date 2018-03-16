Геймер потратил на мобильную игру 4 миллиона рублей

В Японии геймер по имени Дайго потратил на мобильную игру почти четыре миллиона рублей.

Геймер, которому уже исполнился 31 год, увлёкся мобильной ролевой игрой Fate/Grand Order от компании Sony.

По словам любителя игр, ему не жаль потраченных денег.

Он заявил, что просто хочет сделать своих персонажей сильнее и не задумывается о потраченных на игру деньгах, сообщает Life.