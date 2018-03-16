Геймер потратил на мобильную игру 4 миллиона рублей
В Японии геймер по имени Дайго потратил на мобильную игру почти четыре миллиона рублей.
Геймер, которому уже исполнился 31 год, увлёкся мобильной ролевой игрой Fate/Grand Order от компании Sony.
По словам любителя игр, ему не жаль потраченных денег.
Он заявил, что просто хочет сделать своих персонажей сильнее и не задумывается о потраченных на игру деньгах, сообщает Life.
Следующая новость Биткоин приближается к «кресту смерти»
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии