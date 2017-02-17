Герой скандального фильма Би-би-си озвучил настоящие планы российских фанатов
Болельщик Василий Киллер Степанов назвал британскую документальную ленту о футбольных хулиганах в РФ «бредом и идиотизмом» и напомнил, что в России гостей принято не бить, а встречать хлебом-солью.
Василий Киллер Степанов заявил, что в фильме, показанном на телеканале ВВС2, ему приписали слова по поводу «фестиваля околофутбольного насилия», который произойдет в нашей стране во время ЧМ-2018».
Наоборот, возражает болельщик, «наша страна всегда славилась гостеприимством, встречаем гостей хлебом-солью. Мы очень ждем большого праздника», - цитирует российского фаната «Интерфакс» со ссылкой на его интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Британский документальный фильм рассказывает о российских болельщиках, которые якобы предупреждают английских «коллег» о том, что для них чемпионат мира 2018 года станет «фестивалем насилия».
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