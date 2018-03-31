Герой фильма «Путин» поведал о жизни в Зауралье в годы войны

Герой фильма «Путин», профессор СПбГУ Юрий Толстой в книге под названием «Из пережитого» рассказал о жизни в эвакуации в Зауралье.

Толстой вспоминает, как после начала войны он был направлен в интернат в село Лисье Курганской области. Он рассказывает о том, как подростки из ленинградских школ конфликтовали из-за нехватки еды, передает агентство «URA.RU».

«Кормили нас все хуже и хуже. Многим, особенно тем, кто быстро рос, еды явно не хватало, и мы промышляли, кто как мог. Я занимался обменом на продукты вещей», - пишет преподаватель.

Одним из ярких эпизодов курганского периода жизни Толстого стали военные сборы в Каргапольском районе. Продовольствия по-прежнему не хватало, и во время занятий подростку было нелегко.

«С благодарностью вспоминаю моих товарищей по сборам. Никто из них меня пальцем не тронул, не попрекнул физической немощностью (мне стоило больших трудов разобрать и собрать затвор винтовки)», - вспоминает Толстой.

Известность пришла к писателю после участия в фильме о президенте России Владимире Путине. В ходе интервью он вспомнил, как поставил будущему главе государства тройку по римскому праву. Сам Путин с теплотой отзывается о своем наставнике и регулярно поздравляет его с праздниками.

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