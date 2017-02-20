Германский МИД раскритиковал решение Путина о признании в РФ паспортов ДНР и ЛНР

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Решение о признании Россией паспортов и других документов, выданных в самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР, в МИД Германии назвали «неприемлемым».

Такой шаг России противоречит минским договоренностям, считают в немецком дипломатическом ведомстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание Москвой документов самопровозглашенных республик Донбасса не противоречит международному праву и Минским соглашениям.

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

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