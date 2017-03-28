Германские политики призывают бойкотировать ЧМ-2018

Германия планирует бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России из-за задержаний участников несанкционированного митинга, организованного в российских городах оппозиционером Алексеем Навальным.

По мнению заместителя председателя правящей в немецком парламенте фракции ХДС/ХСС Михаэля Фукса, в России сложилась «неблагоприятная ситуация с соблюдением прав человека».

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира», - цитирует Газета.ру слова германского политика.

По его мнению, «неблагоприятная ситуация с общей безопасностью и соблюдением прав человека» оттолкнет футбольных болельщиков от поездки в Россию.

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Российской Федерацией Гернот Эрлер подчеркнул, что потенциальный пересмотр места проведения чемпионата мира по футболу находится в «исключительной компетенции ФИФА».

Как отмечает издание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ, прошедшем еще до акции Навального, предположила, что западные средства информации постараются навредить имиджу организаторов чемпионата мира по футболу.