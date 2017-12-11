Германию заподозрили в причастности к гибели подлодки Аргентины
Две немецкие компании могут иметь отношение к происшествию с аргентинской субмариной «Сан-Хуан».
Речь идет о фирмах Ferrostaal и EnerSys-Hawker, которые производили капитальный ремонт подлодки. При это он ни представили ВМС Аргентины всех документов и проделанной работе, сообщает «Экономика сегодня», со ссылкой на издание Bayerischer Rundfunk.
Субмарина исчезла при загадочных обстоятельствах в середине ноября. Находившиеся на ее борту 44 человека официально признаны погибшими. Поиски подлодки продолжаются.
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