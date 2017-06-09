В Германию прибыл первый гей из Чечни

Первый гей, якобы сбежавший из Чечни из-за гонений, прибыл в Германию, сообщили в МИД ФРГ.

Как уточняется в материале, мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации сам явился в посольство Германии в Москве и попросил гуманитарную визу.

Представитель министерства иностранных дел Германии сообщил, что немецкие власти рады помочь в таком нестандартном случае.

В посольстве отметили, что всего с такой просьбой обратились пять человек.

Ранее Литва также предоставила убежище человеку нетрадиционной ориентации, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».