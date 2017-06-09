В Германию прибыл первый гей из Чечни
Первый гей, якобы сбежавший из Чечни из-за гонений, прибыл в Германию, сообщили в МИД ФРГ.
Как уточняется в материале, мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации сам явился в посольство Германии в Москве и попросил гуманитарную визу.
Представитель министерства иностранных дел Германии сообщил, что немецкие власти рады помочь в таком нестандартном случае.
В посольстве отметили, что всего с такой просьбой обратились пять человек.
Ранее Литва также предоставила убежище человеку нетрадиционной ориентации, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующая новость «Яндекс» сочинил самую банальную песню
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии