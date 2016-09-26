Германия заявила о срыве договоренностей США и РФ по Сирии

МИД ФРГ заявил, что соглашение Вашингтона и Москвы по перемирию в Сирии временно сорвано. Соответствующие данные обнародовал официальный представитель дипломатического ведомства Германии Мартин Шефер.

– Договоренности между США и Россией, достигнутые на прошлой неделе, сорваны, по крайней мере, на время, – завил Шефер. Он также отметил, что сирийский конфликт может быть решен только после достижения соглашения между РФ и США, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что министерства обороны США и России планируют предпринять попытку согласования регламента по взаимодействию в Сирии. Ожидается, что в документе будут закреплены механизмы взаимодействия авиации двух стран. Кроме того, регламент будет содержать план действий на случай кризисной ситуации.

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