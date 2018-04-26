Германия возмущена санкциями США по отношению к России
Германия подсчитала убытки из-за введения США экономических санкций против России.
Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 млн евро.
Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 млрд евро.
При наихудшем сценарии потери компаний могут составить почти 1,5 млрд евро.
При этом 79% фирм считают, что правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России, передает ТАСС.
Следующая новость Американские морпехи признали превосходство России
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии