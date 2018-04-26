Германия возмущена санкциями США по отношению к России

Германия подсчитала убытки из-за введения США экономических санкций против России.

Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются сотнями миллионов евро, и могут составить до 377 млн евро.

Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее 0,82 млрд евро.

При наихудшем сценарии потери компаний могут составить почти 1,5 млрд евро.

При этом 79% фирм считают, что правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России, передает ТАСС.