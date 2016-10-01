Германия и Венгрия заключили тайное соглашение по миграционной политике ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заключили тайное соглашение о том, что Будапешт изменит свою позицию по миграционной политике ЕС в обмен на поддержку Берлина в решении спорных вопросов, находящихся в компетенции Еврокомиссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию венгерской газеты Magyar Nemzet.

По данным издания, которое ссылается на источники в Министерстве иностранных дел страны, венгерское правительство пойдет на уступки после референдума о квотах на размещение мигрантов, а ФРГ в свою очередь окажет содействие Будапешту в ЕК, которая рассматривает несколько дел, связанных с нарушением Венгрией союзного договора.

В частности, речь идет о проекте строительства атомной электростанции «Пакш-2», а также новой ветке железной дороги между Будапештом и Белградом.

Ранее венгерские власти неоднократно критиковали Брюссель, обвинив руководство ЕС в попустительстве, ставшем причиной миграционного кризиса в Европе.

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