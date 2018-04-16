Германия увидела «руку Москвы» в кибератаке на МИД
Германия обвинила Россию в кибератаке на Министерство иностранных дел страны.
По словам главы МИД Германии Хейко Мааса, Москва становится все более «сложным партнером» в отношениях двух стран.
При этом он подчеркнул, что Берлин готов к продолжению диалога, особенно по урегулированию ситуации в Сирии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала удар США по Сирии в ночь на 14 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Дональд Трамп планировал удар по объектам РФ в Сирии
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии