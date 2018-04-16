Германия увидела «руку Москвы» в кибератаке на МИД

Германия обвинила Россию в кибератаке на Министерство иностранных дел страны.

По словам главы МИД Германии Хейко Мааса, Москва становится все более «сложным партнером» в отношениях двух стран.

При этом он подчеркнул, что Берлин готов к продолжению диалога, особенно по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала удар США по Сирии в ночь на 14 апреля, сообщает «Национальная служба новостей».