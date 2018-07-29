Германия усомнилась в причастности России к Солсбери
Депутат из ФРГ Хайке Хензель заявила, что спецслужбы Британии и Германии не располагают доказательствами причастности Москвы к отравлению в Солсбери.
Политик отметила, что власти ФРГ дважды отказались предоставить парламенту и жителям доказательства участия России в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отказ депутат приняла за отсутствие доказательств.
«Этот отказ парламенту и населению приводит к выводу, что ни британские, ни немецкие спецслужбы не имеют никаких доказательств предполагаемой вины России», - приводит ее слова телеканал «360».
Отравление в Солсбери произошло 4 марта. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту.
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