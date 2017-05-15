Германия и Турция продолжают чинить милитаристские склоки

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переведет своих солдат с базы ВВС на юго-востоке Турции в другую страну, если Анкара не допустит делегацию бундестага к немецким военнослужащим.

Она пояснила, что Германия уже рассматривает в качестве новой дислокации Иорданию, сообщает РБК.

Турецкие власти отказали депутатам немецкого парламента в посещении солдат на базе Инджирлик по причине Берлина предоставить убежище турецким военнослужащим, которые сбежали из страны после провала попытки военного переворота 15 июля прошлого года.

Конфликт милитаристского толка идет между двумя странами с 2016 года. В ноябре 2016 года Турция отказалась принять немецкую делегацию из-за признания Германией факта геноцида армян. После этого власти Германии в начале года отказались пустить в страну турецких министров для их участия на митингах турецких мигрантов.