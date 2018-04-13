Германия и Россия продолжают портить отношения из-за Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Совет безопасности ООН неоднократно терпел неудачу из-за вето России по вопросу в Сирии.
По его словам, политическое давление на Россию должно быть усилено из-за блокирования резолюции США по Сирии.
Хайко Маас пояснил, что Германия не будет мириться с тем, что проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии не проходят в ООН из-за блокировки их со стороны РФ.
Он убежден, что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии, передает Interfax.
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