Германия и Россия продолжают портить отношения из-за Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Совет безопасности ООН неоднократно терпел неудачу из-за вето России по вопросу в Сирии.

По его словам, политическое давление на Россию должно быть усилено из-за блокирования резолюции США по Сирии.

Хайко Маас пояснил, что Германия не будет мириться с тем, что проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии не проходят в ООН из-за блокировки их со стороны РФ.

Он убежден, что Россия должна изменить позицию, и это одно из обязательных условий для урегулирования конфликта в Сирии, передает Interfax.