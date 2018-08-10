Германия призвала Европу защитить Россию от США

Председатель корпорации германского бизнеса «Восточного комитета — Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики» (OAOEV) Вольфганг Бюхель заявил, что побуждение американской стороной соблюдать их санкции против России для стран Евросоюза является нарушением международного права.

Вольфганг Бюхель выразил мнение, что США вольны объявлять любые санкции кому угодно и когда угодно, но побуждать остальной мир следовать им и также «подавлять» неугодные Америке страны нельзя.

Он добавил, что у Германии более тесные отношения с Россией и свои интересы по отношению к ней. Введение санкций буде невыгодно обеим сторонам. А терять прибыть в угоду США немцы не желают, передает «360».

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