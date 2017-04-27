Германия предложила не допускать Россию к участию в Олимпиаде-2018
Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг предложил исключить Россию из списка участников зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
По ее мнению, Россия не «осознает неправомерность содеянного» и Международный олимпийский комитет обязан разобраться в этом вопросе.
«Я полагаю, необходимо дать понять, что при таких условиях российская сборная не может принимать участие в Олимпийских играх в начале 2018 года», — цитирует «РИА Новости» слова германского политика.
В 2016 году комиссия WADA под руководством Макларена обвинила Россию в создании государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов.
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