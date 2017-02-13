Германия потерпит ущерб на 1 млрд евро после выхода Британии из ЕС
Соединенное Королевство в результате «развода» с Евросоюзом вынудит своего германского союзника взять на себя значительную долю взносов в бюджет единой Европы. Такой сценарий допустил еврокомиссар по цифровой экономике и обществу.
Берлин будет вынужден увеличить размер выплат в бюджет ЕС примерно на сумму в 1 млрд евро после того, как из Евросоюза выйдет Великобритания. Таким прогнозом Гюнтер Эттингер поделился в интервью Bild am Sonntag, сообщает «Интерфакс».
По словам Эттингера, увеличение взносов Берлина в единый европейский бюджет - это только один из вероятных сценариев.
При этом, вопреки непредсказуемости последствий Brexit и позиции нового президента США Дональда Трампа, еврокомиссар настроен оптимистично в отношении будущего ЕС.
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