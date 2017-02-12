Германия посчитала возможные убытки от Brexit
Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер оценил выход Великобритании из Евросоюза для Германии потерями в один миллиард евро.
В интервью немецкому изданию Bild он сказал: «Возможно, Германии придется взять на себя дополнительные расходы на сумму примерно один миллиард евро». Он предполагает, что при сохранении бюджета ЕС прежним, придется привлекать помощь других государств. Эттингер добавил: «Если мы сократим бюджет на сумму, равную доли Великобритании, то этого делать не придется».
Ранее сообщалось, что депутаты британского парламента закончили споры по поводу законопроекта об условиях Brexit. Официальный выход Великобритании из ЕС может начаться уже в марте.
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