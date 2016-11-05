Германия пообещала Украине средства на развитие экономики

Киев получит от Берлина 72 миллионов евро в качестве финансовой помощи на развитие экономики.

Данная сумма стала итогом двухдневных переговоров с Министерством экономического сотрудничества и развития Германии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы Минэкономики Украины Максима Нефедова.

По его словам, средства, предоставленные Берлином, будут направлены развитие экономики страны, регионов, повышение энергоэффективности, а также в помощь вынужденным переселенцам из Донбасса.