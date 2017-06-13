Германия намерена диктовать России свои условия
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин настроен на диалог с Россией «с позиции силы».
По ее словам, Германия хочет «разумных отношений» с Москвой. «Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе», - цитирует ее РИА «Новости».
После смены власти на Украине и вхождении Крыма в состав РФ отношения между Москвой и Западом обострились. Их ухудшению способствовало и решение НАТО разместить на территории прибалтийских стран и в Польше многонациональные батальон. Власти России заверили, что не стремятся к вооруженному конфликту с альянсом, но примут ответные меры на увеличение группировки НАТО у границ страны.
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