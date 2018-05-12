Германия изменила решение по «Северному потоку – 2»
Немецкий Союз защиты природы ((Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается отмены строительства «Северного потока – 2» в Грайфсвальдском заливе.
В начале марта в Высший административный суд в Грайфсвальде была подана жалоба от NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое разрешило строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах страны.
В NABU беспокоятся, что решение по делу может быть вынесено после начала работ, которые намечены на 15 мая, передает РИА «Новости».
Ранее горное ведомство города Штральзунд разрешило строительство и эксплуатацию газопровода в водах Германии. В начале апреля 2018 года согласие на строительство дала Финляндия. «Газпром» рассчитывает получить разрешение от Швеции и Дании.
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