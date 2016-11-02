Германия в 2016 году потратит на беженцев почти 10 миллиардов евро
Министерство финансов Германии в этом году перечислит дополнительно 2,6 миллиарда евро на нужды беженцев, говорится в сообщении ведомства.
Такое решение, по данным газеты Deutsche Welle, было принято в связи с отчетом о реальных расходах на беженцев с января по август 2016 года. Отмечается, что на одного человека в месяц выделялось 670 евро, а всего в 2016 году предполагалось израсходовать почти 7 миллиардов евро, но этой суммы оказалось недостаточно.
В Минфине Германии также сообщили, что дополнительные расходы не повлияют на размер госдолга ФРГ, так как в бюджете были заложены средства на беженцев. Об этом сообщает «Интерфакс».
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