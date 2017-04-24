В Германии значительно возросла преступность среди мигрантов
В Германии растет число мигрантов, которые становятся подозреваемыми по делам о насильственных преступлениях.
Глава МВД Германии Томас де Мезьер привел данные из криминальной статистики полиции за прошлый год, согласно которой число преступлений, связанных с насилием, выросло в стране более чем на 6% и приблизилось к 200 тысячам.
При этом на 50% возросло количество нелегальных мигрантов, причастных к этим преступлениям. Большинство из них составляют выходцы из Афганистана, Ирака и Сирии, сообщает «Интерфакс».
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