В Германии значительно возросла преступность среди мигрантов

В Германии растет число мигрантов, которые становятся подозреваемыми по делам о насильственных преступлениях.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер привел данные из криминальной статистики полиции за прошлый год, согласно которой число преступлений, связанных с насилием, выросло в стране более чем на 6% и приблизилось к 200 тысячам.

При этом на 50% возросло количество нелегальных мигрантов, причастных к этим преступлениям. Большинство из них составляют выходцы из Афганистана, Ирака и Сирии, сообщает «Интерфакс».