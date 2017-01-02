МИД Германии заявил о необходимости обсуждения будущего Асада

Представитель МИД Германии Мартин Шефер рассказал о темах, которые будут обсуждаться на переговорах по Сирии в Астане.

По его словам, в Астане будет обсуждаться вопрос о политическом будущем президента Сирии Башара Асада, а также о роли оппозиционных формирований в создании переходных органов власти.

- С нашей точки зрения важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН, - цитирует ТАСС слова Шефера.

Он отметил, что ключевым посредником в этом процессе должен оставаться спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По мнению Шефера, ни Россия, ни Турция не заинтересованы в том, чтобы ООН из этого процесса исключить.

Кроме того, Шефер не исключил возможное участие Асада в переходном процессе в Сирии при ограничении его полномочий.

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