В Германии задержан предполагаемый сообщник организатора теракта в Берлине
Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, совершившего теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина.
Следователи располагают доказательством того, что Амри постоянно поддерживал связь с 40-летним гражданином Туниса – об этом говорит расшифровка данных с мобильного телефона террориста.
«Дальнейшее следствие указывает на то, что он мог быть причастен к теракту», - цитирует сообщение Генпрокуратуры ТАСС.
Ранее сообщалось, что Амри 19 декабря направил тяжелый грузовик с прицепом в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибло 12 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести.
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