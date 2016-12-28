В Германии задержан предполагаемый сообщник организатора теракта в Берлине

Генеральная прокуратура Германии сообщила о задержании предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, совершившего теракт на рождественской ярмарке в центре Берлина.

Следователи располагают доказательством того, что Амри постоянно поддерживал связь с 40-летним гражданином Туниса – об этом говорит расшифровка данных с мобильного телефона террориста.

«Дальнейшее следствие указывает на то, что он мог быть причастен к теракту», - цитирует сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

Ранее сообщалось, что Амри 19 декабря направил тяжелый грузовик с прицепом в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибло 12 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести.