В Германии задержали украинца за перевозку нелегалов

Немецкая полиция задержала гражданина Украины, который занимался перевозкой нелегальных мигрантов.

Инцидент произошел во Франкфурте-на-Одере. Полиция остановила фургон, за рулем которого сидел украинец. В машине, помимо него, находились 14 выходцев из Ирака, передает ТАСС.

Местным правоохранителям удалось установить, что ранее мужчина уже провез на территорию Германии пятерых иракцев. Все они подали прошения о предоставлении убежища.