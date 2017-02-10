В Германии задержали украинца за перевозку нелегалов
Немецкая полиция задержала гражданина Украины, который занимался перевозкой нелегальных мигрантов.
Инцидент произошел во Франкфурте-на-Одере. Полиция остановила фургон, за рулем которого сидел украинец. В машине, помимо него, находились 14 выходцев из Ирака, передает ТАСС.
Местным правоохранителям удалось установить, что ранее мужчина уже провез на территорию Германии пятерых иракцев. Все они подали прошения о предоставлении убежища.
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