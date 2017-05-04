В Германии задержали готовившего теракт офицера бундесвера

В Германии задержали солдата бундесвера, подозреваемого в подготовке теракта.

Как уточняется в материале, следователи полагают, что он мог быть членом террористической ячейки, действующей в вооруженных силах Германии.

Выяснилось, что служивший несколько лет в немецкой армии в гарнизоне, расположенном во Франции, Франко А. оказался беженцем, которому этот статус был предоставлен министерством иностранных дел Германии без проведения каких-либо проверок.

«В конце декабря 2015 года он попросил убежища как сирийский беженец в Баварии. По фальшивым документам. И Франко А. получил временное разрешение», - сообщила главный прокурор Франкфурта-На-Майне Надя Ниссен.

В ходе обысков в гарнизоне были обнаружены книги и рисунки с фашистской символикой. На автомате офицера была нацарапана свастика. Кроме того, следователи обнаружили список жертв, атаки на которых должен был совершить офицер. Так, среди целей террориста был министр юстиции Германии Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук, сообщает «ТВ Центр».

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