В Германии задержали беженца из САР по подозрению в подготовке теракта

Полиция федеральной земли Бранденбург задержала 17-летнего сирийского беженца, заподозрив его в подготовке к теракту.

Предполагается, что молодой человек намеревался совершить преступление в Берлине, сообщает Die Welt. Согласно информации издания, спецслужбам удалось перехватить сообщение сирийца в одном из мессенджеров. Оно было адресовано родственникам задержанного. В нем он открыто высказывал намерение присоединиться к джихаду и совершить нападение.

Отмечается, что сириец находился на территории германии нелегально. Полиция провела обыск по месту его жительства и ведет розыск возможных сообщников несостоявшегося террориста.