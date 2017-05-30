В Германии задержали беженца из САР по подозрению в подготовке теракта
Полиция федеральной земли Бранденбург задержала 17-летнего сирийского беженца, заподозрив его в подготовке к теракту.
Предполагается, что молодой человек намеревался совершить преступление в Берлине, сообщает Die Welt. Согласно информации издания, спецслужбам удалось перехватить сообщение сирийца в одном из мессенджеров. Оно было адресовано родственникам задержанного. В нем он открыто высказывал намерение присоединиться к джихаду и совершить нападение.
Отмечается, что сириец находился на территории германии нелегально. Полиция провела обыск по месту его жительства и ведет розыск возможных сообщников несостоявшегося террориста.
Следующая новость Вашингтон передумал вводить запрет на провоз ноутбуков в самолетах
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии