В Германии вышел в свет учебник немецкого языка с изображением российского Крыма

В учебном пособии, изданном в Германии организацией TELC, которая действует от имени МВД Германии и разрабатывает языковые тесты для мигрантов, напечатана карта мира, на которой Крым является территорией России.

Пособие предназначено для иностранцев, прибывших в Германию и желающих в кратчайшие сроки освоить немецкий язык, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Европейскую правду».

Это не первый случай «опечаток» в западных странах при публикации карты мира. Оплошности допускались и в самой Украине, так в феврале во Львове был выпущен в свет сборник кроссвордов, в котором Крым также был исключен из состава Украины. В издательстве объяснили отсутствие полуострова на карте страны ошибкой дизайнера.