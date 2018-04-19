В Германии выпустили новую купюру евро
На родине Карла Маркса, в немецком городе Трир, выпущена купюра номиналом в ноль евро.
Банкнота является сувениром и приурочена к 200-летию со дня рождения Маркса. Продается она по цене в три евро.
Первый тираж уже полностью распродан и власти подумывают о выпуске нового, сообщает «Экономика сегодня».
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