В Германии выпустили новую купюру евро

На родине Карла Маркса, в немецком городе Трир, выпущена купюра номиналом в ноль евро.

Банкнота является сувениром и приурочена к 200-летию со дня рождения Маркса. Продается она по цене в три евро.

Первый тираж уже полностью распродан и власти подумывают о выпуске нового, сообщает «Экономика сегодня».