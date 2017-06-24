В Германии выпустили банкноту номиналом ноль евро

Германия получила официальное разрешение Европейского центробанка и выпустила купюры номиналом ноль евро.

По данным RT, купюра представляет собой сувенирную продукцию, однако имеет необходимые степени защиты: водяные знаки и голограммы, и даже печатается на той же бумаге, что и обычные евро.

Всего выпущено 5 тысяч таких купюр. Каждая из них стоит 2,5 евро. Ожидается, что они привлекут внимание не только туристов, но и коллекционеров.

На банкноте размещен учебный парусник ВМФ ГДР «Горх Фок II» 1958 года.

Ранее первый зампред Банка России Георгий Лунтовский заявил, что в октябре в стране появятся купюры номиналом 200 и 2000 рублей.