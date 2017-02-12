В Германии выберут нового президента

В воскресенье, 12 февраля, в Германии пройдут выборы президента. Раз в четыре года Федеральное собрание страны избирает нового лидера.

Кандидатов в президенты выдвигают политические партии Германии. Абсолютным фаворитом этих выборов является бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Предположительно именно он станет преемником лидера страны Йоахима Гаука, срок полномочий которого истекает 18 марта.

Поддержать 61-летнего Штанмайера обещали не только представители правящей в ФРГ коалиции, но и оппозиционных партий, которые своих кандидатов не выдвинули.

Для избрания президента необходим 631 голос, то есть 50 % плюс один голос, - рассказывает ИА REGNUM. Федеральное собрание Германии составляют 630 депутатов Бундестага и 630 человек, выбранных парламентами федеральных земель.