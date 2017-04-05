В Германии вводят штрафы за ложь и ненависть в новостях

Новый информационный закон в Германии значительно ужесточает требования к социальным сетям. Правительство поддержало введение крупных штрафов для социальных сетей, если те не дадут пользователям жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и «фейковые» новости, или просто откажутся удалять такой контент.

Максимальное наказание может достигать суммы в 50 млн евро, передает Interfax.

На удаление после предупреждения у автора будет 24 часа, после чего его ждет штраф. Они могут распространяться и на топ-менеджеров социальных сетей, для них верхняя планка - 5 млн евро.

Законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.