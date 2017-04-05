В Германии вводят штрафы за ложь и ненависть в новостях
Новый информационный закон в Германии значительно ужесточает требования к социальным сетям. Правительство поддержало введение крупных штрафов для социальных сетей, если те не дадут пользователям жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и «фейковые» новости, или просто откажутся удалять такой контент.
Максимальное наказание может достигать суммы в 50 млн евро, передает Interfax.
На удаление после предупреждения у автора будет 24 часа, после чего его ждет штраф. Они могут распространяться и на топ-менеджеров социальных сетей, для них верхняя планка - 5 млн евро.
Законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.
Следующая новость В 2016 году в России стало на 300 тысяч больше бедных граждан
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии