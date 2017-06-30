В Германии узаконивают гей-браки

В Германии Бундестаг проголосовал в поддержку законопроекта об однополых браках.

Документ одобрили в том числе и депутаты от блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), которые ранее выступали против него. Отношение парламентариев к законопроекту изменило высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель, призвавшей голосовать «по зову совести». Сама канцлер подала свой голос против документа, сообщает НСН.

На очереди рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента – Бундесрате.