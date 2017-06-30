В Германии узаконивают гей-браки
В Германии Бундестаг проголосовал в поддержку законопроекта об однополых браках.
Документ одобрили в том числе и депутаты от блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), которые ранее выступали против него. Отношение парламентариев к законопроекту изменило высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель, призвавшей голосовать «по зову совести». Сама канцлер подала свой голос против документа, сообщает НСН.
На очереди рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента – Бундесрате.
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