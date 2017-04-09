В Германии скончался автор стихотворения «Под небом голубым»

В Германии в возрасте 81 года умер поэт Анри Волхонский. Он был автором известного стихотворения «Рай» («Под небом голубым»).

Стихотворение было положено на музыку Владимира Вавилова и исполнено Алексеем Хвостенко, а позже Борисом Гребенщиковым в фильме «Асса». Позже эту композицию признали одной из лучших песен русского рока, сообщает «Российская газета».

Гребенщиков так прокомментировал смерть поэта: «Человек, который написал такую гениальную песню, должен остаться в истории русской музыки навсегда. Лучше этой песни я в жизни не слышал и не пел ничего».

Волхонский родился в Ленинграде в 1936 году. Писать стихи он начал в 50-е годы, однако в СССР его произведения не публиковали. В 1973 году он иммигрировал в Израиль, а затем - в Мюнхен.